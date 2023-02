Kirchen rufen zum „Klimafasten“ auf Unter dem Leitmotiv „So viel du brauchst“ hat auch der Diözesanrat der Katholiken im Erzbistum Berlin alle Menschen zum „Klimafasten“ aufgerufen. Ab Aschermi... dpa

Berlin -Unter dem Leitmotiv „So viel du brauchst“ hat auch der Diözesanrat der Katholiken im Erzbistum Berlin alle Menschen zum „Klimafasten“ aufgerufen. Ab Aschermittwoch sollen Fastende in den sieben Wochen bis Ostern mit einer Broschüre und in den sozialen Medien zu einem klimafreundlichen Lebensstil motiviert werden, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung.