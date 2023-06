Kirchentag: Bedford-Strohm fordert zum „hinhören“ auf

„Jetzt ist die Zeit“ - so lautet die Losung des 38. Evangelischen Kirchentags in Nürnberg. Landesbischof Bedford-Strohm hofft auf ein Signal für eine respekt...

Nürnberg -Vom Evangelischen Kirchentag in Nürnberg kann nach Ansicht des bayerischen Landesbischofs Heinrich Bedford-Strohm ein Signal für eine respektvollere öffentliche Diskussionskultur ausgehen. Die Botschaft laute: „Dass wir uns nicht angeifern, dass wir nicht in unseren Internet-Blasen Extreme ins Zentrum rücken und Hass säen, sondern dass wir hinhören und aufeinander achten“, sagte der frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) der Deutschen Presse-Agentur.

„Ich glaube ganz stark, dass das eines der wesentlichen Botschaften des Kirchentags sein wird: Bei ganz unterschiedlichen Meinungen hört man trotzdem hin. Man will nicht nur seine Meinung loswerden, sondern hört zu“, sagte Bedford-Strohm weiter. „Das ist der Geist, in dem wir in die Diskurse gehen. Das ist eingebaut in unseren Glauben: Gott lieben und den Nächsten lieben. Wenn ich gerne möchte, dass mir jemand zuhört, dann höre ich ihm auch zu.“

Der 38. Deutsche Evangelische Kirchentag beginnt am kommenden Mittwoch (7. Juni) in Bayerns zweitgrößter Stadt. Bedford-Strohm wird im Eröffnungsgottesdienst predigen. Bis zum 11. Juni sind mehr als 2000 Veranstaltungen geplant, darunter Diskussionsrunden zu aktuellen politischen Themen.