Kitaelternbeirat dringt auf komplette Beitragsfreiheit Der Landeskitaelternbeirat in Brandenburg warnt wegen der geplanten höheren Einkommensgrenze für Eltern zur Beitragsbefreiung vor einer Belastung für bestimm... dpa

Potsdam -Der Landeskitaelternbeirat in Brandenburg warnt wegen der geplanten höheren Einkommensgrenze für Eltern zur Beitragsbefreiung vor einer Belastung für bestimmte Gruppen. „Die Inflation macht vor niemandem halt“, teilte die Vorsitzende Catharina Kahl am Samstag mit. Deshalb müsse es eine komplette Beitragsfreiheit geben. Die Einkommensgrenze für Eltern zur Beitragsbefreiung soll vom kommenden Jahr an von 20.000 auf 35.000 Euro im Jahr pro Haushalt erhöht werden. Über der neuen Grenze sind gestaffelte Beiträge bis zu einem Jahreseinkommen von 55.000 Euro geplant.