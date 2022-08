Klage gegen AfD auf Spenden-Rückzahlung zurückgezogen Die Klage eines Berliner Unternehmers gegen die AfD Thüringen auf Rückzahlung seiner Parteispende in Höhe von 100.000 Euro kommt nicht zur Verhandlung. Die K... dpa

Erfurt/Berlin -Die Klage eines Berliner Unternehmers gegen die AfD Thüringen auf Rückzahlung seiner Parteispende in Höhe von 100.000 Euro kommt nicht zur Verhandlung. Die Klage sei mit anwaltlichem Schriftsatz am Montag zurückgezogen worden, teilte ein Sprecher des Landgerichts Erfurt am Mittwoch auf Anfrage mit. Der Schritt sei damit begründet worden, dass der Kläger „aufgrund der Klageerhebung und der damit einhergehenden öffentlichen Berichterstattung einer unüberschaubaren Anzahl von Bedrohungen und Beleidigungen, insbesondere in den digitalen und sozialen Medien“ ausgesetzt sei. Den für November geplanten Verhandlungstermin hat das Landgericht aufgehoben.