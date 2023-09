Armenien galt lange Zeit als enger Partner Russlands. In den anhaltenden militärischen Spannungen mit dem Nachbarland Aserbaidschan nahm Russland in der Vergangenheit oft eine Vermittlerrolle ein. Doch künftig will Armenien stärker auf die militärische Zusammenarbeit mit den USA setzen.

Wie das armenische Verteidigungsministerium am Dienstag berichtet, soll vom 11. bis zum 20. September eine gemeinsame armenisch-amerikanische Militärübung stattfinden. Das Manöver mit dem Namen „Eagle Partner 2023“ dient der „Erhöhung der Interoperabilität der an internationalen Friedenseinsätzen teilnehmenden Einheiten“.

Armenien führt ein gemeinsames Militärmanöver mit den USA durch

Für Jerewan gilt dies vor dem Hintergrund der langen Zusammenarbeit mit Russland als ein bemerkenswerter Schritt. Armeniens Ministerpräsident Nikol Paschinjan hatte zuvor am 3. September im Interview mit der italienischen Zeitung La Repubblica erklärt, dass Russland sich vom Südkaukasus „abwendet“ und Armenien sich in Bezug auf die strategische Sicherheit nicht nur auf Moskau verlassen sollte. In Russland sorgte diese Bemerkung für Irritationen. Der russische Regierungssprecher Dmitri Peskow sagte, Russland sei ein integraler Bestandteil dieser Region und werde „nirgendwo hingehen“.

Als Grund für Armeniens Hinwendung zu Washington gilt die armenische Unzufriedenheit mit den Sicherheitsgarantien Moskaus. Russische Blauhelmsoldaten waren für die Überwachung des fragilen Waffenstillstands zwischen der mehrheitlich von Armeniern bewohnten Region Bergkarabach zuständig.

Bergkarabach: 120.000 Armenier sind von Blockade betroffen

Die Region Bergkarabach ist seit vielen Jahrzehnten Schauplatz anhaltender Auseinandersetzungen zwischen den ehemaligen Sowjetrepubliken Armenien und Aserbaidschan. Trotz eines Waffenstillstandsabkommens kommt es immer wieder zu bewaffneten Konflikten. Zusätzlich blockiert Aserbaidschan seit Monaten den Latschin-Korridor, der den einzigen Zugang Armeniens zu Bergkarabach darstellt. Unabhängige Beobachter fürchten eine humanitäre Katastrophe. In Bergkarabach mangelt es durch die Blockade mittlerweile an Gütern wie Lebensmitteln, Brennstoff und Medikamenten. Über 120.000 Armenier sind von der Blockade betroffen.

Russland hinterlässt ein sicherheitspolitisches Vakuum

„Unter der aktuellen Regierung war Armenien noch nie so abhängig von Russland wie heute“, sagt Georgi Ambarzumjan, Deutschland-Präsident der armenischen Diasporaorganisation AGBU. Die gemeinsame Militärübung soll diese Abhängigkeit reduzieren, so Ambarzumjan weiter. Ob die USA, die die Aserbaidschaner in der Vergangenheit Militärhilfe in Millionenhöhe gewährt hat, nun das von Russland hinterlassene sicherheitspolitische Vakuum füllen könne, sei jedoch fraglich. „Auch die Rolle der Türkei als zweitstärkste NATO-Macht macht dies schwer vorstellbar“, sagt Ambarzumjan. Bisher habe die Türkei vor allem als Schutzmacht Aserbaidschans fungiert.

Nach Angaben des armenischen Premierministers kontrollieren russische Friedenstruppen den Latschin-Korridor nicht ausreichend, weil Russland dies „entweder nicht will oder nicht tun kann“.