Sanktionen gegen Russland: Die härtesten sind die, die Putin gegen seine Untertanen verhängt

Russlands Krieg gegen die Ukraine geht in den achten Monat, in Deutschland gehen die Energiepreise durch die Decke, es droht eine Rezession bei steigender Inflation, und in manchen Städten gibt es bereits Demonstrationen mit russischen Flaggen, auf denen die Teilnehmer (wie die AfD) die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 fordern, obwohl in der Röhre nach den Pipeline-Anschlägen in der Nordsee nun gar kein Gas mehr fließt und es zuvor ja Russland war, das die Lieferungen reduziert hatte.

Auch wenn manche Forderungen, die zurzeit erhoben werden, einen unfreiwillig satirischen Beigeschmack haben: Man wird doch noch, wie AfD-Anhänger vermutlich sagen würden, fragen dürfen, ob die Sanktionen gegen Russland überhaupt wirken oder ob sie uns nicht vielleicht – Sahra Wagenknecht hat das schon vor Wochen gesagt – stärker treffen als Russland.

Anzeichen dafür gibt es: Nachdem der Rubel erst gewaltig absackte, scheint er sich in der Zwischenzeit wieder erholt zu haben, die Weltmarktpreise für Öl und Gas gehen durch die Decke und spülen Devisen in Putins Kriegskasse, und der eskaliert ständig weiter, statt, wie man es bei wirksamen Sanktionen erwarten sollte, in die Knie zu gehen und Waffenstillstandsverhandlungen vorzuschlagen. Da ist etwas dran – aber nicht allzu viel.

Sinn und Unsinn von Sanktionen

Sanktionen wirken wie Kriege; sie sind, wie Spieltheoretiker sagen würden, ein Lose-lose-Spiel, bei dem jeder, der sich daran beteiligt, am Ende schlechter dasteht als vorher. Da könnte man sich fragen, warum sich dann überhaupt jemand auf so etwas einlässt. Nun, weil es erstens meistens keiner glaubt, dass er dabei nur verlieren kann und weil zweitens ja ein Staat genügt, um einen Krieg anzufangen. Die Zustimmung des Angegriffenen ist dafür nicht notwendig.

Sanktionen beenden selten Kriege, aber sie jagen den Preis für die Gegenseite in die Höhe und schwächen sie. Das sollten auch die Sanktionen gegen Russland tun. Der Krieg wird auf dem Schlachtfeld entschieden, aber die Sanktionen entscheiden auch darüber, was Russland auf dem Schlachtfeld einsetzen kann.

Sanktionen gab es bisher in vier Ausführungen: Exportbeschränkungen nach Russland, mit denen Russland von militärisch einsetzbarer moderner Technologie abgeschnitten werden sollte. Das hat ganz gut funktioniert, denn im Vergleich zur ukrainischen Armee und zur Nato ist die russische Armee jetzt geradezu blind: Navigationssysteme versagen, Präzisionswaffen sind nicht mehr präzise und Russlands Waffenschmieden müssen sich mit haarsträubenden Basteleien behelfen, weil ihnen moderne Microchips ausgehen.

Auch im zivilen Bereich sind die Folgen durchschlagend: Wegen fehlender Hi-Tech-Zulieferungen brach die Autoproduktion um 85 Prozent ein, Neuwagen kommen jetzt ohne Airbags auf den Markt und können so auch nur noch in Niedrigpreisländer mit weniger anspruchsvollen Käufern exportiert werden. Flugzeuge bleiben am Boden, weil sie nicht mehr gewartet werden können und die Ersatzteile dafür fehlen. Dass Russland jetzt dazu übergegangen ist, wahllos zivile Ziele in der Ukraine zu bombardieren, ist ein Zeichen der Schwäche.

Schon zu Beginn des Krieges schoss die russische Armee superteure Marschflugkörper auf zivile Ziele ab, vermutlich, weil der Nachschub an billigeren Raketen auf sich warten ließ. Nun bombardiert Russland wahllos ukrainische Städte mit ungenauen sowjetischen Raketen, die eigentlich für die Bekämpfung von Kriegsschiffen (die die Ukraine gar nicht hat) gedacht waren. Die zielen auf die Infrastruktur und treffen dann Spielplätze und Wohnhäuser. Bei der jüngsten Angriffswelle am Wochenende hat Russland knapp einhundert Raketen und Mörsergranaten verballert und damit gerade einmal 19 Menschen getötet und 105 verletzt – alle Zivilisten. So kann man Terror verbreiten, aber keinen Krieg gewinnen. Oder anders gesagt: Damit kann auch derjenige Eindruck machen, der dabei ist, den Krieg zu verlieren.

Ein Schlag ins Wasser

Die zweite Art von Sanktionen waren Einfuhrbeschränkungen für russische Exporte, in erster Linie Öl und danach Diamanten. Das war ein Schlag ins Wasser, und zwar ein doppelter. Man erkennt das am besten, wenn man Gas- und Ölexporte vergleicht. Russland kann Gas nicht einfach umleiten. Nur 10 Prozent der russischen Gasexporte sind Flüssiggas, der Rest fließt in Pipelines. Die kann Russland nicht einfach in Richtung neuer Abnehmer umbauen. Das ist teuer, braucht Zeit und – falls die Leitungen nicht durch internationale Gewässer führen – Transitgenehmigungen von Drittländern, die sich das teuer bezahlen lassen.

Von der ersten Absichtserklärung bis zur Fertigstellung vergingen bei Nord Stream 1 und 2 jeweils knapp zehn Jahre. Aber Öl kann Russland auch über Tanklaster und Schiffe exportieren – und tut das nun auch. Das ist, wegen der längeren Transportwege und der geringeren Marktmacht Russlands durch die westlichen Sanktionen, nun teurer und weit weniger rentabel, als es die Exporte nach Westeuropa waren. Aber es funktioniert.

Und so spülen Öl- und Gasexporte immer noch täglich eine Milliarde US-Dollar nach Russland, während die russische Regierung täglich etwa ein Drittel davon für den Krieg gegen die Ukraine ausgibt. Erfolgreiche Sanktionen sehen anders aus. Aber auch hier handelt es sich um ein Spiel, bei dem beide Seiten verlieren, der Westen wie Russland: Ölexporte nach Asien sind für Russland wegen der höheren Transportkosten viel weniger rentabel, als es die Ölexporte nach Westeuropa waren.

Indien und China sind die lachenden Dritten

Indien und China bekommen jetzt billigeres Öl und sind die lachenden Dritten. Wir Westeuropäer haben das Nachsehen, denn das Ölembargo hat für uns das Angebot verknappt, während die Nachfrage gleichgeblieben ist. Also sind die Preise gestiegen. Wir könnten das ändern, indem wir auch die Nachfrage reduzieren, also Treibstoff einsparen, wie während der autofreien Sonntage während der Ölkrise der 1970er. Stattdessen subventionieren wir Konsumenten mit höheren Pendlerpauschalen und Mineralölkonzerne mit Tankrabatten und sorgen so dafür, dass die Nachfrage stabil bleibt.

Allerdings sind die Weltmarktpreise für Öl, nachdem sie im März erst einmal verrückt gespielt hatten, inzwischen wieder gefallen. Dass sich das an der Zapfsäule nicht widerspiegelt, liegt weniger an Putin als an der Existenz eines internationalen Preiskartells der Mineralölkonzerne, das uns auch dann hohe Preise auferlegt, wenn die Weltmarktpreise sinken. Deshalb wäre es auch sinnvoller, diese Kartelle zu zerschlagen und für mehr Konkurrenz zu sorgen, statt juristisch angreifbare und schwer durchsetzbare „Übergewinnsteuern“ zu erheben. Die in manchen Ländern ja ohnehin Konzerne treffen, an denen der Staat selbst beteiligt ist.

Das war auch das, was alle Parteien (die AfD ausgenommen) vor dem Krieg immer wollten: durch höhere Preise die Verbraucher zum Energiesparen bewegen. Das hilft der Umwelt, hält die Luft in den Großstädten sauber und reduziert die Abhängigkeit von Ländern, die ihre Frauen misshandeln, andere Länder überfallen und Journalisten umbringen und zerstückeln lassen.

Krieg führen kann man auch ohne Devisen

Experten des Internationalen Währungsfonds haben ein einfaches Gedankenexperiment angestellt, das zeigt, warum das Ölembargo ins Leere geht. Nehmen wir an, es gelänge durch Druck auf asiatische Länder, Russlands Ölexporte ganz zu unterbinden und das Land völlig vom Weltmarkt abzuschneiden. Dann wären die Folgen für uns selbst wohl dramatischer als für Russland. Solange niemand für Russland als Öl-Lieferanten einspringt und wir unsere Nachfrage nicht reduzieren, bedeutet Öl, das Russland nicht verlassen kann, ein geringeres Angebot auf dem Weltmarkt bei gleichbleibender Nachfrage. Und treibt die Preise in die Höhe.

Die Russen würden davon nicht viel merken – sie haben ja billiges Öl aus heimischer Produktion. Ihre Regierung hätte dann kaum noch Deviseneinnahmen – aber Krieg führen kann man auch ohne Devisen, das haben bereits die Ajatollahs im Iran und Slobodan Milošević im Jugoslawien der Neunzigerjahre bewiesen. Es genügt, mit eifrig gedrucktem Geld viele primitive Waffen zu produzieren und zwangsrekrutierte Soldaten zu bezahlen.

Wie Russland den Krieg finanziert

Krieg kann man im Wesentlichen auf drei Arten finanzieren: mit Hilfe von Auslandsschulden, dann ereilt einen bei entsprechend harten Sanktionen der Staatsbankrott. Durch Inlandsschulden, dann ruiniert man die eigene Bevölkerung, wenn man den Krieg verliert. So machte es das deutsche Kaiserreich, verkaufte Kriegsanleihen und bezahlte seine Schulden bei den Bürgern in der Weimarer Republik mit wertlosem Geld, das die Hyperinflation dann auffraß. Damit kann sich eine Regierung in kürzester Zeit eine Armee von verarmten, revolutionären Bürgern herbeizaubern, die nichts mehr zu verlieren haben.

Die Nazis hatten die Lektion gelernt und finanzierten den Krieg durch den Krieg selbst: indem sie die eroberten Länder sofort und gründlich ausraubten. Dazu muss man ein Land aber erst einmal besetzen. Russland hat inzwischen fünf ukrainische Regionen annektiert (manche davon sogar, ohne sie vorher vollständig besetzt zu haben) und die Bewohner zu Russen erklärt.

Das erschwert das Ausräubern etwas, denn es ist der öffentlichen Meinung zu Hause nur schwer zu erklären, warum man das eigene Land und die eigene Bevölkerung ausraubt. Zu allem Unbill hat Russland durch seine blindwütige Kriegsführung aber auch noch den unternehmerischen, gut ausgebildeten Teil der Bevölkerung verjagt und viele Vermögenswerte in Donjetsk, Luhansk, Zaporischja und Cherson in Stücke gebombt, bevor es sie ausrauben konnte. Man denke nur daran, welchen Nutzen die russische Regierung aus dem Stahlwerk in Mariupol hätte ziehen können, hätte sie das Werk nicht dem Erdboden gleichgemacht.

Nein, Russland verfolgt eine relative neue Strategie der Kriegsfinanzierung: Es raubt sich zurzeit gerade selbst aus. Der russische Reservefonds, in den nach norwegischem Vorbild ein Großteil der Rohstoffexporteinnahmen fließen soll, wird nun zur Finanzierung des Budgetdefizits herangezogen. Das ist auch eine Folge der westlichen Sanktionen, denn so wie der Westen – über Schuldenaufnahme an den internationalen Kapitalmärkten – kann Russland sein Defizit nicht finanzieren. Und die Steuern zu erhöhen oder Kredite bei russischen Investoren aufzunehmen, während die Wirtschaft in die Rezession rutscht, ist ein Patentrezept für Massenarmut und Arbeitslosigkeit.

Das ist der Moment, an dem man endlich etwas Positives über Russland sagen kann. Höhere Zinsen bei der US-Notenbank und der EBZ ziehen nämlich Investitionen aus Schwellen- und Entwicklungsländern ab, sorgen dort für mehr Jugendarbeitslosigkeit, Kriminalität und Auswanderung – während gleichzeitig die Lebensmittelpreise drastisch steigen. Russlands Angriffe auf ukrainische Getreidespeicher haben zwar für mehr Hunger auf der Welt gesorgt, aber seine Methode der Kriegsfinanzierung ist für ärmere Länder harmlos. Da der Rubel nicht konvertibel ist, wird er auch nicht in Afrika abgezogen und in amerikanische oder europäische Staatsanleihen investiert. Das verbieten ja auch die Sanktionen. Diese Methode schadet wirklich nur den Russen selbst.

Ein starker Rubel, mit dem man nichts kaufen kann

Dann waren da noch die Sanktionen gegen Russlands Bankensystem, mit dem ungefähr die Hälfte der Devisenreserven der Russischen Nationalbank eingefroren wurden. Kurz nach Kriegsbeginn im März sackte der Außenwert des Rubel so um 40 Prozent ab, erholte sich dann langsam und ist jetzt wieder auf dem Vorkriegsniveau, bei etwa 62 Rubel pro Euro. Alle, die das als Zeichen für Russlands ökonomische Stärke ansehen, vergessen allerdings eines: Es ist nicht mehr derselbe Rubel.

Der Rubel, den sie aus der Vorkriegszeit kennen, war konvertierbar und stark; man konnte eine Menge für ihn kaufen, in Russland und im Ausland. Millionen Russen konnten auf Zypern, in Frankreich oder Montenegro mit ihren Kreditkarten Euro oder Dollar ziehen, die ihnen ihre Heimatbank zum marktüblichen Wechselkurs vom Konto abzog. Diese Zeiten sind nun vorbei. Die Kreditkarten funktionieren außerhalb Russlands nichts mehr.

Manche Russen haben sich jetzt chinesische Karten besorgt und benutzen jetzt ihre Rubel, um den Renminbi zu stützen und chinesischen Banken Einnahmen zu verschaffen. Das erste, was die russische Nationalbank im März tat, war den Leitzins von 10 auf 20 Prozent zu verdoppeln. Alle, die zurzeit darüber jammern, dass die Europäische Zentralbank den Euro-Leitzins von Sitzung zu Sitzung auf 0,25 oder 0,5 Prozent erhöht, weil das ihre Kreditrate fürs Eigenheim um eine zwei- oder dreistellige Zahl in die Höhe treibt, sollten sich jetzt einmal kurz vorstellen, die EZB würde den Leitzins von derzeit 1,25 direkt auf 2,5 Prozent heraufsetzen.

Und das wäre bloß eine leichte, kühle Brise im Verhältnis zu dem Sturm, der Russen seit März ins Gesicht weht. Das ist der Preis, den sie für einen stabilen Rubel bezahlen – und es ist noch nicht einmal der gesamte Preis. Denn gleichzeitig hat Russland auch eine drakonische Devisenbewirtschaftung eingeführt. Zusammen mit den westlichen Sanktionen bedeutet das für Russen im Ausland, dass ihre Kreditkarten nicht mehr funktionieren und sie nur sehr begrenzt Bargeld aus- und wiedereinführen dürfen. Die Ausfuhr begrenzt Russland, die Wiedereinfuhr verbietet die EU. Vor wenigen Wochen berichteten finnische Zeitungen von Russen, die ihre Devisen vor der Rückkehr nach Russland im Wald vergraben, damit sie von den finnischen und russischen Grenzbeamten nicht eingezogen werden. Auch der Staat hat jetzt ein Problem: Er hat einen starken Rubel. Aber Mikrochips, moderne Technologie und viele, viele andere von den Sanktionen betroffenen Güter kann er damit nicht kaufen.

Und dann waren da noch die persönlichen Sanktionen gegen Oligarchen, Kriegstreiber, mutmaßliche Kriegsverbrecher und zuletzt sogar – durch die Beschränkungen bei der Schengen-Visa-Vergabe für russische Touristen – gegen einfache Russen. Die Beschlagnahmung von Villen und superteuren Jachten mag Schlagzeilen machen, aber der anschließende Rechtsstreit darüber, wem die anonymen Offshore-Gesellschaften wirklich gehören, die formell Eigentümer dieser Reichtümer sind, interessieren in der Regel kaum ein Medium.

Noch löchriger sind Sanktionen gegen Russlands Diamantenexporte. Diamanten sind einfacher zu waschen als Geld, denn es gibt weder elektronische Diamanten, deren Weg durch das Bankensystem man nachverfolgen könnte, noch haben Diamanten Seriennummern wie Banknoten. Und so wird ein Diamantenembargo vermutlich nur dazu führen, dass die Diamanten, die bisher von Russland nach Antwerpen und Amsterdam ausgeführt wurden, in Zukunft einen Umweg machen und dann als israelische, indische oder thailändische Diamanten in unseren Juwelierläden auftauchen. Das Geld dafür landet dann auf einem russischen Devisenkonto.

Niemand sanktioniert die Russen härter als Putin selbst

Die Beispiele zur Kriegsfinanzierung und zur Devisenbewirtschaftung zeigen es bereits: Niemand behandelt die Russen rücksichtsloser und brutaler als ihre eigene Regierung. Für Osteuropäer, die länger unter russischer oder sowjetischer Herrschaft gelebt haben, ist das nichts Neues. Ihre Geschichtsbücher sind voller Bauern, die in sinnlosen Kriegen verheizt, in aussichtslose Schlachten geschickt und bei politischen und sozialen Experimenten massenweise in den Hungertod getrieben wurden oder sich in Lagern durch sinnlose Tätigkeiten zu Tode rackerten.

Jetzt ist es wieder soweit. Die „Teilmobilisierung“ heißt gar nicht so, weil nur ein Teil der wehrfähigen Männer mobilisiert wird, sondern weil nur der Teil rekrutiert wird, der nationalistisch oder arm (oder beides) genug ist, sich als Kanonenfutter von der Staatsmacht missbrauchen zu lassen. Wer genug Geld hat, kauft sich frei, indem er die richtigen Leute besticht. Wer eine gute Ausbildung hat und Fremdsprachen spricht, setzt sich ins Ausland ab.

Auf diese Weise sind bereits mehrere hunderttausend junger, gut ausgebildeter Russen nach Kasachstan, Georgien, Usbekistan, Israel, die Türkei und die Arabischen Emirate geflohen. Der Kreml hat bisher so gut wie nichts gegen diesen gigantischen Aderlass unternommen, was den Gedanken nahelegt, dass dieser entweder gewollt ist oder wenigstens in Kauf genommen wird. Der Grund dürfte der gleiche sein wie in Belarus: Manche Diktaturen verzichten darauf, potentiell aufmüpfige junge Bürger im Land zu halten und drängen sie geradezu in die Emigration, damit sie dort Dampf ablassen und zuhause keine Revolution anzetteln.

Dieser „Exodus 2022“, wie eine russisch-jüdische Schriftstellerin, die selbst nach Israel ausgewandert ist, das nannte, stabilisiert Putins Herrschaft. Doch für Russland selbst kommt er einer demographischen Katastrophe gleich. Junge Menschen, für deren Ausbildung der russische Steuerzahler seit Jahrzehnten bezahlt hat, wandern aus und hinterlassen gigantische Lücken in der IT-Branche, im Gesundheitswesen und der Forschung. Hinzu kommen die Kriegsverluste in der gleichen Altersgruppe.

Die vielen Opfer nach dem Krieg

Extrapoliert man die russischen Verluste (Gefallene und Verwundete) in der Ukraine auf die Bevölkerungsentwicklung der nächsten Jahre, dürfte die „Teilmobilisierung“ Russland etwa zehn Prozent aller männlichen Jugendlichen zwischen 20 und 29 Jahren rauben, wie ein Arbeitspapier der Jamestown Foundation errechnet hat. Schon jetzt gibt es in Russland aber über 10 Millionen mehr Frauen als Männer; eine Folge von Alkoholismus, schlechtem Zugang zum Gesundheitswesen, Verkehrsunfällen und einer hohen Selbstmordrate bei Männern.

Damit war Russland schon vor dem Krieg unter den Ländern mit dem höchsten Geschlechterungleichgewicht der Welt. In nächster Zeit werden so tausende verkrüppelter und an PTSD und anderen psychischen Störungen leidende Opfer dieser „Teilmobilisierung“ zurückkehren. Ihre Kinder werden ohne Väter oder mit psychisch kranken, aggressiven Vätern aufwachsen. Alles zusammen ist, so die Jamestown Foundation, ein Fahrplan in eine ähnliche Kriminalitätswelle, wie Russland sie nach den Tschetschenienkriegen und nach Afghanistan erlebt hat. Nur mit dem Unterschied, dass die Zahl der Gefallenen und Verletzten seit dem Zweiten Weltkrieg noch nie so hoch war wie jetzt. Ohne Zweifel: Keine westliche Sanktion kann den Russen Schlimmeres antun als ihre eigene Regierung.

Nicht ganz die härtesten Sanktionen seit Menschengedenken

Nein, das sind nicht die „härtesten Sanktionen, die es je gab“ (Ursula von der Leyen). In den Dreißigerjahren des vorigen Jahrhunderts gab es härtere, aus dem gleichen Grund wie jetzt gegen Russland: Italien hatte einen Angriffskrieg gegen Äthiopien (damals nannte man es Abessinien) und Japan einen Angriffskrieg gegen China vom Zaun gebrochen. Aufgrund der Sanktionen ging Italiens Industrieproduktion damals um fast die Hälfte zurück. In Japan schrumpfte sie sogar um drei Viertel, was allerdings auch daran lag, dass der Zweite Weltkrieg die Transportwege unterbrach und Japan seiner Zulieferer beraubte.

Auch die UN-Sanktionen gegen Nordkorea und den Iran sind wohl härter als die gegen Russland. Nur schlagen sie weniger auf uns zurück, weil beide Länder viel weniger in den Weltmarkt integriert und nicht so groß wie Russland sind. Deshalb sind jetzt auch die Kosten für uns – und viele Länder im globalen Süden – viel höher als im Fall der Iran- und Nordkorea-Sanktionen. Dass der Iran kein Öl verkaufen darf, ist vor allem ein Problem für ihn selbst – damit kommt er nicht an Devisen, mit denen er moderne Technologie oder auch nur Medikamente kaufen kann. Dass Russland kein Öl an uns verkaufen darf, hat sich dagegen nicht nur auf seine Deviseneinnahmen, sondern auch auf die Preise an unseren Tankstellen ausgewirkt.

So gesehen sind die aufeinanderfolgenden Sanktionspakete der letzten Monate ein zweischneidiges Schwert. Ein Spiel, bei dem beide Seiten verlieren, waren Sanktionen schon immer. Aber dank der viel dichteren globalen Vernetzung verlieren nun beide Seiten viel mehr, als das früher der Fall war. Die gute Nachricht ist: Vielleicht verkürzt genau das nun den Krieg.