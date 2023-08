Homöopathie aus Meseberg: Deutschland braucht keinen Olaf Scholz, sondern einen Gerd Schröder

Während das Kabinett am Mittwoch eben noch auf den Stufen des Meseberger Schlosses für Gruppenbilder posierte, schlug auf den Smartphones in ihren Jacketts schon wieder eine Hiobsbotschaft ein: Bildungs-GAU in Deutschland. Noch weniger Kinder können rechnen, lesen, schreiben. Seit zehn Jahren gehen die Werte bergab – die Pandemie ist dabei noch nicht einmal richtig eingepreist. Das geht aus Zahlen des Bildungsmonitors hervor. Und die Bildung ist nur eine von zahllosen Baustellen. Die wichtigste: Deutschlands Wirtschaft ist die einzige der G20-Staaten, die schrumpft.