Klima-Aktivisten protestieren erneut in Berlin Aktivisten der Klima-Protestgruppe „Letzte Generation“ haben am Montagmorgen in Berlin erneut auf ihre Ziele aufmerksam gemacht. Die Polizei bestätigte zunäc... dpa

Berlin -Aktivisten der Klima-Protestgruppe „Letzte Generation“ haben am Montagmorgen in Berlin erneut auf ihre Ziele aufmerksam gemacht. Die Polizei bestätigte zunächst auf Anfrage, dass es Aktionen in der Stadt gibt. Nach Angaben der Protestgruppe wollten Unterstützerinnen und Unterstützer an fünf Orten im Südwesten der Hauptstadt verschiedene Autobahnauffahrten blockieren.