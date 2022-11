Klima-Demonstranten blockieren Verkehr in Friedrichshain Mit einer größeren Blockadeaktion hat eine Gruppe von Klimaschutz-Demonstranten den Autoverkehr in Berlin-Friedrichshain lahmgelegt. Etwa 50 Demonstranten se... dpa

Berlin -Mit einer größeren Blockadeaktion hat eine Gruppe von Klimaschutz-Demonstranten den Autoverkehr in Berlin-Friedrichshain lahmgelegt. Etwa 50 Demonstranten setzten sich am Freitagmorgen auf die Kreuzung am Frankfurter Tor, 30 davon klebten sich fest, wie eine Polizeisprecherin sagte. Das Ablösen der festgeklebten Demonstranten der Gruppe „Letzte Generation“ dauere länger, so die Polizei.