Klima-Expertin: Senat steht stärker unter Druck zu handeln

Berlin -Aus Sicht der Berliner Politikwissenschaftlerin Lena Partzsch hat der Volksentscheid vom Sonntag durchaus Folgen für die Landespolitik. „Das Klimathema ist jetzt auf der politischen Agenda, und der Senat steht jetzt stärker unter Druck zu handeln“, sagte die Klimapolitik-Expertin und Professorin an der Freien Universität am Montag der Deutschen Presse-Agentur. „Das hat die Klima-Initiative erreicht. Ich hoffe, dass der Volksentscheid auch so interpretiert wird und nicht als gescheitert gesehen wird.“