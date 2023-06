Klima-Protest an Berliner East Side Gallery: Farbe an Arena

Klima-Aktivisten haben in Berlin Veranstaltungsorte des Tages der Industrie mit oranger Farbe besprüht. Nach Angaben der Polizei waren davon am Montagmorgen ...

Berlin -Klima-Aktivisten haben in Berlin Veranstaltungsorte des Tages der Industrie mit oranger Farbe besprüht. Nach Angaben der Polizei waren davon am Montagmorgen die Fassaden der Verti Music Hall und der Mercedes-Benz-Arena im Ortsteil Friedrichshain betroffen. „Der Einfluss einzelner Lobbies auf die Politik führt dazu, dass Klimapolitik immer wieder entschärft wird und so die notwendigen Beschlüsse ausbleiben, die den Weg in die Katastrophe ausbremsen können“, hieß es von der Klimagruppe Letzte Generation bei Twitter zu der Aktion.

Später protestierten Mitglieder der Klimagruppe in der Nähe der Veranstaltung des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), an der auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) teilnahm. Dabei setzten sich einige an der East Side Gallery auf ein Reststück der Berliner Mauer und hielten Transparente in die Höhe.

Beim Tag der Industrie treffen sich jährlich ranghohe Vertreter aus Politik und Wirtschaft. „Am heutigen Tag der Industrie wird über die Gewinne einiger weniger beraten, anstatt über die Sicherung der Lebensgrundlagen für uns alle zu sprechen“, kritisierte die Letzte Generation.

Die Gruppe hatte zuletzt gezielte Protestaktionen gegen reiche Menschen angekündigt. Die Klimakatastrophe werde „in erster Linie von den Reichen“ gemacht, darauf wolle man die Aufmerksamkeit lenken, hatte die Gruppe dies begründet. Zuletzt hatten Demonstranten mehrfach auf der Insel Sylt Gebäude mit oranger Farbe besprüht.