Klima-Volksentscheid: Onlinebeantragung endet morgen

Berlin -Vier Tage vor dem Berliner Volksentscheid zur Klimaneutralität können die Unterlagen für eine Briefabstimmung nicht mehr online beantragt werden. Wegen der zu erwartenden Bearbeitungs- und Postlaufzeiten sei der Rücklauf der Unterlagen bei dem kurzen Zeitraum gefährdet, teilte der Landeswahlleiter Stephan Bröchler am Dienstag mit. Daher werde die Onlinebeantragung am 22. März abgeschaltet. Wer danach noch kurzfristig per Brief abstimmen möchte, müsse sich an das jeweilige Bezirkswahlamt wenden.