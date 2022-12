Klima-Volksentscheid: Verfassungsgericht weist Eilantrag ab Die Regierende Bürgermeisterin Giffey und die SPD im Senat haben sich durchgesetzt. Der Klima-Volksentscheid wird nicht am selben Tag wie die Abgeordnetenhau... dpa

Demo mit einem Banner mit der Aufschrift "Giffey: Klima-Volksentscheid am 12. Februar!". Lena Lachnit/dpa

Berlin -Über den Berliner Volksentscheid zur Klimaneutralität bis 2030 wird wie vom Senat geplant erst am 26. März 2023 abgestimmt. Die Initiatoren des Volksentscheids scheiterten auch vor dem Landesverfassungsgericht mit einem Eilantrag, mit dem sie die Abstimmung auf den 12. Februar legen lassen wollten, parallel zur Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl. Der Antrag wurde am Mittwochabend abgelehnt, wie eine Sprecherin am Donnerstag sagte.