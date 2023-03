Klimaaktivist in Abwesenheit zu Geldstrafen verurteilt Klimaaktivist Henning Jeschke ist nach sechs Straßenblockaden in Berlin in Abwesenheit zu Geldstrafen von insgesamt 1400 Euro verurteilt worden. Das Amtsgeri... dpa

Die Hand eines Klima-Aktivisten wird vom Asphalt einer Straße gelöst. Ann-Marie Utz/dpa/Symbolbild

Berlin (dpa) -Klimaaktivist Henning Jeschke ist nach sechs Straßenblockaden in Berlin in Abwesenheit zu Geldstrafen von insgesamt 1400 Euro verurteilt worden. Das Amtsgericht Tiergarten sprach den 23-Jährigen aus Greifswald am Donnerstag wegen versuchter Nötigung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung schuldig. Anders als die Staatsanwaltschaft ging das Gericht nicht von einer Gefährdung des Straßenverkehrs aus. Mit seinen Aktionen habe der Mitgründer der Letzten Generation Menschen für eigene Zwecke instrumentalisiert und deren Bewegungsfreiheit eingeschränkt, um besondere Aufmerksamkeit zu erregen, sagte Richter Sebastian Jacobs.