Klimaaktivisten blockieren Berufsverkehr in Friedrichshain

Berlin -Klimaaktivisten haben am Donnerstagmorgen für mehr als zwei Stunden den Berufsverkehr im Berliner Ortsteil Friedrichshain ausgebremst. Sieben Menschen klebten sich an der viel befahrenen Kreuzung Frankfurter Allee Ecke Petersburger Straße an der Fahrbahn fest, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Polizei löste die Aktivisten von der Straße und nahm mindestens drei von ihnen in Gewahrsam. Gegen 10.15 Uhr konnte der Verkehr wieder freigegeben werden.