Klimaaktivisten blockieren großen Kreisverkehr in Berlin Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation haben im Feierabendverkehr einen großen Kreisverkehr in Berlin blockiert. Mehrere Menschen klebten sich dabei au... dpa

ARCHIV - Ein Aktivist der Klimaschutz-Initiative «Letzte Generation» ist mit der Hand auf die Straße geklebt. Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Berlin -Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation haben im Feierabendverkehr einen großen Kreisverkehr in Berlin blockiert. Mehrere Menschen klebten sich dabei auf die Fahrbahn und hielten den Verkehr am Ernst-Reuter-Platz sowohl stadteinwärts als auch stadtauswärts auf, wie ein dpa-Reporter am Freitag vor Ort beobachtete. Ein Lastwagen fuhr sich in einer Wiese fest, als er an der Blockade vorbeifahren wollte.