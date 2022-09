Klimaaktivisten blockieren Kohlekraftwerk in Jänschwalde Immer wieder sind das Kohlekraftwerk Jänschwalde und der benachbarte Tagebau Ziel von Klimaaktivisten. Nun ist es wieder soweit - und das hat laut Betreiber ... dpa

Klimaaktivisten der Gruppe "unfreiwillige Feuerwehr" blockieren Gleise am Kohlekraftwerk Jänschwalde. Lena Werres/SPM-Gruppe/dpa

Jänschwalde -Klimaaktivisten sind am Montagmorgen auf das Gelände des Kohlekraftwerks in Jänschwalde im Süden Brandenburgs eingedrungen. Sie besetzten Schienen, Gleisanlagen und Förderbänder, wie ein Sprecher der Polizei Cottbus berichtete. In den Tagebau seien die Demonstranten nicht eingedrungen. Zur Anzahl der Menschen auf dem Gelände könne er noch keine Angaben machen, sagte der Sprecher. Die Polizeidirektion Süd war nach eigenen Angaben mit einem größeren Aufgebot im Einsatz. Die Bereitschaftspolizei unterstütze die Polizistinen und Polizisten aus der Region, hieß es.