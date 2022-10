Klimaaktivisten blockieren mehrere Autobahn-Ausfahrten Kleine Gruppen von Klimaschützern wollen mit ihren Aktionen vor allem Aufmerksamkeit für ihr Anliegen. Dazu ist der morgendliche Berufsverkehr aus ihrer Sich... dpa

Berlin -Klimaschutz-Demonstranten haben erneut die Berliner Stadtautobahn an mehreren Stellen blockiert. Sie saßen am Montagmorgen seit 8.00 Uhr an mindestens sieben Ausfahrten auf der Straße, wie die Polizei und die Verkehrsinformationszentrale mitteilten. An einigen Stellen hatten sich die überwiegend jungen Menschen der Gruppe Letzte Generation auf der Straße festgeklebt. Es kam zu Staus. Die Polizei räumte mehrere Ausfahrten nach ein oder zwei Stunden wieder frei.