Klimaaktivisten blockieren Potsdamer Platz Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation haben am Samstagnachmittag den Straßenverkehr am Potsdamer Platz in der Berliner Innenstadt blockiert. Gegen 14.... dpa

Berlin -Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation haben am Samstagnachmittag den Straßenverkehr am Potsdamer Platz in der Berliner Innenstadt blockiert. Gegen 14.30 Uhr versammelten sich „rund 30 Menschen“ auf dem Gehweg und der Fahrbahn der Potsdamer Straße in Höhe des Cinemaxx-Kinos, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Fünf Menschen hätten sich zunächst auf der Straße angeklebt. „Der Verkehr steht komplett“, hieß es weiter. Polizeikräfte versuchten, die Blockierer von der Fahrbahn abzulösen.