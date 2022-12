Klimaaktivisten blockieren Spandauer Damm Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation haben ihren Protest in Berlin am Freitagmorgen mit einer Straßenblockade fortgesetzt. Laut Polizei befanden sich... dpa

ARCHIV - Ein Klimaaktivist der Umweltschutzbewegung «Letzte Generation» klebt mit der Hand auf einer Straße. Lennart Preiss/dpa/Symbolbild

Berlin -Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation haben ihren Protest in Berlin am Freitagmorgen mit einer Straßenblockade fortgesetzt. Laut Polizei befanden sich neun Personen der Protestgruppe an der Kreuzung Spandauer Damm/Königin-Elisabeth-Straße in Charlottenburg-Wilmersdorf, zwei von ihnen klebten sich demnach auf der Straße fest. Die Polizei löste die Blockade auf.