Klimaaktivisten nicht schuld an Tod von Radfahrerin Der Fall machte bundesweit Schlagzeilen: Als im Oktober eine Berliner Radfahrerin überfahren wurde, behinderte ein Klimaprotest ein Bergefahrzeug. Anklage pl... dpa

Berlin -Entlastung für Aktivisten der Klimagruppe Letzte Generation: Aus Sicht der Staatsanwaltschaft Berlin sind sie nicht schuld am Tod einer Radfahrerin nach einem Unfall mit einem Betonmischer im Oktober. Dies erklärten die Ermittler am Donnerstag zu dem Todesfall, der bundesweit Debatten ausgelöst hatte. Zugleich sorgten neue Klimaproteste in der Hauptstadt für Wirbel. Aktivisten kippten schwarze Farbe vor Gebäude und zündeten Rauchbomben auf dem Balkon des Luxushotels Adlon. Es gab mehr als 60 Festnahmen.