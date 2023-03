Klimaaktivisten planen Mahnwache vor Brandenburger Landtag Klimaaktivisten der Gruppe „Extinction Rebellion“ planen in den kommenden beiden Wochen eine Mahnwache vor dem Brandenburger Landtag. Damit wolle die Gruppe ... dpa

Potsdam -Klimaaktivisten der Gruppe „Extinction Rebellion“ planen in den kommenden beiden Wochen eine Mahnwache vor dem Brandenburger Landtag. Damit wolle die Gruppe auf die Dringlichkeit eines sofortigen Kohleausstiegs und einer klimagerechten Energiewende aufmerksam machen, teilte die Potsdamer Sektion der Gruppe am Samstag mit. Dazu wollen die Aktivisten auch mit Landtagsabgeordneten ins Gespräch kommen. In der kommenden Woche sind im Landtag Ausschusssitzungen, in der übernächsten Woche tagt das Plenum.