Klimademonstrant nach Blockaden zu Geldstrafe verurteilt Nach einer Aktion von Klimademonstranten vor rund drei Monaten in Berlin ist ein 22-Jähriger zu einer Geldstrafe von 200 Euro verurteilt worden. Das Amtsgeri... dpa

ARCHIV - Eine Statue der Justitia hält eine Waage und ein Schwert in der Hand. Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Berlin (dpa/bb) – -Nach einer Aktion von Klimademonstranten vor rund drei Monaten in Berlin ist ein 22-Jähriger zu einer Geldstrafe von 200 Euro verurteilt worden. Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten sprach den Mann am Mittwoch der versuchten Nötigung schuldig. Er habe sich bei einer Blockadeaktion der Gruppe „Aufstand der letzten Generation“ mit einer Hand an einer vielbefahrenen Straße festgeklebt, hieß es im Urteil. Andere Menschen seien dadurch in ihrer Fortbewegung beeinträchtigt worden.