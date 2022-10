Klimademonstranten stören morgendlichen Verkehr Klimaschutzdemonstranten haben in Berlin-Westend und Berlin-Charlottenburg den morgendlichen Berufsverkehr gestört. Wie die Polizei mitteilte, sind die Aktiv... dpa

ARCHIV - Ein Aktivist der Gruppe "Letzte Generation", der seine Hand selbst auf der Straße festgeklebt hat, blockiert eine Kreuzung. Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Berlin -Klimaschutzdemonstranten haben in Berlin-Westend und Berlin-Charlottenburg den morgendlichen Berufsverkehr gestört. Wie die Polizei mitteilte, sind die Aktivisten an der Stadtautobahn A100 am Übergang zur A115 (Avus) am Messedamm sowie am Anschluss Jakob-Kaiser-Platz der A100 am Mittwochmorgen auf Schilderbrücken geklettert. Einsatzkräfte der Polizei versuchten sie herunterzuholen. Es könne deswegen zu Sperrungen der Autobahn kommen. Aktuell sei über Staus jedoch noch nichts bekannt.