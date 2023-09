Klimaforscher: „Den Haag könnte ‚Ökozid‘ als internationales Verbrechen anerkennen“

Die Klimawirkung des Militärs ist noch unzureichend erforscht. Dabei liegt der Anteil an den Treibhausgas-Emissionen höher als bei der zivilen Luftfahrt.

Die Berliner Zeitung hat mit dem schwedischen Klimaforscher Björn-Ola Linnér über den aktuellen Stand der Wissenschaft gesprochen.

Herr Linnér, ist das Militär wirklich ein blinder Fleck in der Klimaforschung?



Dem Klimawandel und militärischen Aktivitäten wurden relativ wenig Aufmerksamkeit gewidmet, das stimmt. So wird er beispielsweise im letzten IPCC-Bewertungsbericht kaum angesprochen. Aber es ist kein blinder Fleck. Die Klimaauswirkungen militärischer Aktivitäten in Friedenszeiten, die Klimaauswirkungen von Kriegen und das Risiko des Klimawandels als Bedrohungsmultiplikator, der das Risiko gewaltsamer Konflikte erhöht, haben nicht erst seit dem russischen Krieg gegen die Ukraine zunehmendes Forschungsinteresse gefunden.

Wie kann man die Klimawirkung des Militärs sichtbar machen?



Die Emissionen des Militärs sind schwer zu erfassen, aber die weltweiten Emissionen des Militärs werden auf mindestens 5,5 Prozent der Gesamtemissionen geschätzt – und sind damit wesentlich höher als die Emissionen des Luftverkehrs. Wäre das Militär ein Land, wäre es der viertgrößte Verursacher. In den Leitlinien des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC) heißt es, dass die dem UNFCCC vorgelegten Verzeichnisse auch Emissionen aus bestimmten militärischen Aktivitäten enthalten sollten. Das Pariser Abkommen hat jedoch die Berichterstattung über militärische Emissionen in den national festgelegten Beiträgen zu dem Abkommen freiwillig gemacht. Dies stellt ein Problem für die globale Bestandsaufnahme darüber dar, wie die Länder der Welt bei der Erfüllung des gemeinsamen globalen Ziels vorankommen, die Emissionen zu reduzieren.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Erklären Sie das bitte genauer.



Die meisten Länder verlangen von ihrem Militär keine derartige Berichterstattung, sodass es sich in diesem Sinne zwar nicht um einen vollständigen blinden Fleck, aber doch um einen sehr fragwürdigen handelt. Obwohl der Kohlenstoff-Fußabdruck des Militärs in mehreren Ländern, z.B. in den USA, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden und Schweden, hervorgehoben wurde und Fortschritte bei der Verringerung der Kohlenstoffemissionen und der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen erzielt wurden, wird ihm im Vergleich zu anderen Sektoren nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Dies mag zum einen daran liegen, dass sie nicht verpflichtet sind, über ihre Emissionen zu berichten, was es schwieriger macht, Druck auf sie auszuüben, und zum anderen daran, dass das Militär bei der Erforschung und Entwicklung von Alternativen zu fossilen Brennstoffen nur langsam vorankommt.

Sind E-Fuels eine Alternative?



Das ist sicherlich in Planung. Die US-Marine hat zum Beispiel ein großes Programm.



Wurde das Problem schon in anderen Zusammenhängen als beim Ukraine-Krieg thematisiert?



Ja, aber dieser Krieg hat sicherlich die Aufmerksamkeit auf den ökologischen Fußabdruck der militärischen Aktivitäten gelenkt.

Könnte Russland realistischerweise zur Verantwortung gezogen werden für den Klimawandel? Und wenn ja, wie?



Das ukrainische Ministerium für Umweltschutz und natürliche Ressourcen sammelt Beweise für Umweltvergehen und veröffentlicht wöchentlich Übersichten über die durch den Krieg verursachten Umweltschäden. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass sie in vollem Umfang zur Rechenschaft gezogen werden. Der Krieg hat neue Aufmerksamkeit und wachsenden Druck für die Aufnahme des Umweltverbrechens als Verbrechen gegen die Menschlichkeit in das Völkerrecht (Römisches Statut) erzeugt.

CC-BY-SA 4.0 Zur Person Björn-Ola Linnér ist Professor für Umweltveränderungen und forscht am Zentrum für Klimawissenschaft und Politikforschung an der Universität Linköping, Schweden, wo er zuvor Direktor war (2006–2010). Seine Forschung konzentriert sich auf internationale Politik in den Feldern Klimawandel, Ernährungssicherheit und nachhaltige Entwicklung. Linnér ist Direktor des Forschungsprogramms Mistra Geopolitics und Research Associate am Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

Müssen wir unsere Form der Kriegsführung überdenken? Wenn ja, wie?



Insbesondere der russisch-ukrainische Krieg sollte als Anstoß für die formelle Anerkennung des „Ökozids“ als internationales Verbrechen unter der Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs dienen. Während das Nürnberger Tribunal bei der Einführung des neuen Begriffs „Völkermord“ und der anschließenden Aufnahme in die Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes im Jahr 1948 eine wichtige Rolle spielte, könnte Den Haag ein möglicher Ort für die Anerkennung des „Ökozids“ als internationales Verbrechen durch die Aufnahme in das Römische Statut sein und damit diese Lücke im internationalen Strafrecht schließen.

Verschärft der Klimawandel militärische Konflikte? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum?



Es wird davon ausgegangen, dass die Verschärfung des Klimawandels das Risiko von bewaffneten Konflikten in Zukunft erhöhen wird. Allerdings ist die Beziehung zwischen Klima und gewaltsamen Konflikten in der Forschung noch umstritten. Man geht jedoch allgemein davon aus, dass der Klimawandel andere Faktoren wie die geringe sozioökonomische Entwicklung und die geringen Fähigkeiten der Staaten verschärft, was manchmal als Bedrohungsmultiplikator für den Klimawandel bezeichnet wird.

Haben Sie konkrete Beispiele dafür?



Der Sudan wird oft als Beispiel dafür angeführt, wie ein sich veränderndes Klima gewaltsame Konflikte auslöst. Der Temperaturanstieg, die Verkettung von Niederschlagsmustern, Dürren und Überschwemmungen wirken sich negativ auf die Landwirtschaft und folglich auf die Lebensgrundlagen und die Ernährungssicherheit aus. Diese unsicheren Lebensgrundlagen wurden mit der Gewalt auf kommunaler Ebene entlang ethnischer oder gemeinschaftlicher Identitäten in Verbindung gebracht, die den Sudan geplagt hat. Pastoralisten haben beobachtet, dass es in den Jahren, in denen mehr Nahrung zur Verfügung steht, weniger Viehüberfälle und die damit verbundene Gewalt gibt.