Berlin - Für Deutschland ist eine weltweite Regelung zur CO2-Bepreisung das wichtigste Ziel in Glasgow. Das machte die amtierende Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrem Statement beim Weltklimagipfel am Montag deutlich. Ein umfassender Umstieg, eine Transformation der Gesellschaften bei der Mobilität, der Industrie und dem Leben unter Klimaschutzaspekten könne nur so gelingen, sagte Merkel.