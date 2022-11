Klimakonferenz endet erst Samstag - Debatte über Hilfsfonds Die Klimakonferenz geht in die heiße Phase. Gibt es einen Fonds zum Ausgleich von Klimaschäden in armen Ländern? Im ersten offiziellen Entwurf sehen Klimasch... dpa

Demonstrantinnen protestieren beim UN-Klimagipfel COP27 für Klimagerechtigkeit. Christophe Gateau/dpa

Scharm el Scheich -Die Weltklimakonferenz in Ägypten geht wohl in die Verlängerung. Er wolle das UN-Treffen am Samstag zu Ende bringen, sagte Konferenzpräsident Samih Schukri am Freitagnachmittag - wenige Stunden vor dem eigentlich geplanten Schluss. „Wir müssen erneut einen Gang hochschalten“, forderte er mit Blick auf ungelöste Streitpunkte. In einem ersten Entwurf für eine Abschlusserklärung sahen Klimaschützer noch viele Lücken.