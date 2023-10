„Wütendes Wetter“ – so lautet der Titel eines Sachbuchs von Friederike Otto. Aber kann Wetter wütend sein? Wut ist ja eine menschliche Kategorie. Im Sinne von Friederike Otto, einer mittlerweile weltbekannten deutschen Klimaforscherin, passt das allerdings sehr gut zusammen. Denn der spielerische Titel beschreibt, womit sie sich beschäftigt: mit der Physik und dem Menschen – Naturwissenschaft und dem, was wir daraus machen.

Friederike Otto hat die Attributionsforschung mitbegründet. Sie ist die wichtigste Expertin, wenn es um die Frage geht, ob und zu wie viel Prozent der menschengemachte Temperaturanstieg verantwortlich ist für Hitzewellen, Stürme oder andere Naturkatastrophen. Mittlerweile ergründet sie das in Echtzeit, und dafür wird sie jetzt ausgezeichnet.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Friederike Otto musste dafür einen weiten Weg gehen, denn in Deutschland war ihre Forschung nicht etabliert. Geboren 1982 in Kiel, forscht sie mittlerweile am Londoner Grantham Institute für Klimawandel. Sie schreibt als Leitautorin am Sachstandsbericht des Weltklimarats IPCC mit. Und sie sagt, drei Grad Erwärmung im Vergleich zur vorindustriellen Zeit seien ein absolut realistisches Szenario.



Am Wochenende hat Friederike Otto gemeinsam mit der Holzbau-Unternehmerin Dagmar Fritz-Kramer den Deutschen Umweltpreis bekommen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreichte die mit 500.000 Euro dotierte Auszeichnung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) in Lübeck.

Hitzewellen, Dürren, Fluten und die Verantwortung dafür

Hört man Friederike Otto länger zu, stellt man im Gegensatz zu dem anfangs erwähnten Buchtitel fest, dass sie überhaupt nicht von Emotionen getrieben wirkt. Ganz sachlich kann sie einem auseinandersetzen, wie die Fakten sind und was man tun kann. Sie legt dann dar, welche Hitzewellen, Dürren und Fluten wir haben und wie der Zusammenhang zu den immer weiter steigenden Emissionen der Weltbevölkerung aussieht. Es sei ja nicht so, dass zum Beispiel immer weiter Kohle verbrannt werden müsse, sagt sie. Die Menschheit könne auch aussteigen. Und genau deshalb findet sie es wichtig zu zeigen, dass und um wie viel wir Menschen das Wetter mit Absicht verändern.

Friederike Otto hat Physik studiert. Ihre Doktorarbeit schrieb sie aber in Philosophie. Sie hatte parallel zur Physik ein Zweitstudium begonnen, denn je tiefer sie in die naturwissenschaftlichen Zusammenhänge eintauchte, umso stärker interessierte sie sich für philosophische Fragen: Was kann man wissen und wie gehen Menschen dann mit diesem Wissen um?



In einem Interview sagte die Forscherin kürzlich, in der Schule habe sie sich eher gelangweilt. Das Interesse kam beim Studium. Den praktischen Zugang findet sie zwingend. Denn es seien Fragen, die Menschen in der echten Welt haben, zum Beispiel die, ob ein Starkregen in die Katastrophe geführt hat, weil es besonders stark geregnet hat oder weil es keine Infrastruktur gab, keine Straßen, die aus dem betroffenen Gebiet geführt haben, keine Warnungen, keine Hilfe. Friederike Otto sagt, nur wenn lokal die Resilienz gestärkt würde, könnten Gesellschaften mit dem Klimawandel umgehen. Ein Forschungsfeld mit Zukunft.