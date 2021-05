Berlin - Union und SPD haben sich zum Klimaschutz geeinigt. Das Klimaschutzgesetz wird reformiert. Bis zum Jahr 2040 sollen 88 Prozent CO2 eingespart werden und nicht nur 55 Prozent bis zum Jahr 2030, wie es bisher im Gesetz vorgesehen war. Diese Zahlen legten die Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) und Vizekanzler Olaf Scholz am Mittwoch vor.

Seit das Verfassungsgericht in der vergangenen Woche das deutsche Klimaschutzgesetz für teilweise verfassungswidrig erklärt hat, arbeitet die Regierung fieberhaft an einer Gesetzesreform. In der Koalition wurde in den vergangenen Tagen hart verhandelt. Deutschland soll bis 2045 klimaneutral werden. So ist es jetzt vorgesehen.