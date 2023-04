Klimaproteste: Diskrepanz bei Angaben von Polizei und Justiz Nach den Klimaprotesten in Berlin gibt es eine große Diskrepanz zwischen den Angaben von Polizei und Justiz zu den Konsequenzen für Demonstranten. Laut Poliz... dpa

ARCHIV - Lisa Jani, Gerichtssprecherin, spricht zur Presse. Christophe Gateau/dpa/Archivbild

Berlin (dpa/bb) -Nach den Klimaprotesten in Berlin gibt es eine große Diskrepanz zwischen den Angaben von Polizei und Justiz zu den Konsequenzen für Demonstranten. Laut Polizei beantragte die Behörde am Montag im Zusammenhang mit den 42 Straßenblockaden der Letzten Generation für 49 Menschen einen sogenannten Sicherheitsgewahrsam. Auf Anordnung eines Richters seien jedoch alle noch am selben Abend freigekommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Justiz widersprach dieser Darstellung: Es sei „nur in einem einzigen Fall ein Antrag auf Ingewahrsamnahme“ gestellt worden.