Klimaschutz-Demonstranten blockieren mehrere Kreuzungen Früher waren es Autobahnausfahrten, die blockiert wurden. Nun nehmen sich die Klimaschutz-Blockierer verstärkt andere Straßen vor - vermutlich auch, um nicht...

ARCHIV - Ein Aktivist der Gruppe "Letzte Generation", der seine Hand selbst auf der Straße festgeklebt hat, blockiert eine Kreuzung. Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Berlin -Klimaschutz-Demonstranten haben erneut in Berlin mit Straßenblockaden und anderen Störaktionen an mehreren Stellen der Innenstadt den morgendlichen Berufsverkehr gestört. Sie setzten sich am Mittwochmorgen ab etwa 8.00 Uhr auf vier große Kreuzungen, einige klebten sich an der Straße fest, wie die Polizei mitteilte. Außerdem kletterten mehrere Demonstranten auf zwei Schilderbrücken an der Stadtautobahn in Charlottenburg am Messedamm und am Jakob-Kaiser-Platz. Polizisten holten sie nach und nach wieder herunter.