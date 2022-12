Klimaschutz-Demonstranten blockieren Straße in Wilmersdorf Klimaschutz-Demonstranten haben in Berlin wieder eine Straße blockiert. Sie klebten sich am Freitagmorgen an der Konstanzer Straße in Wilmersdorf auf dem Asp... dpa

ARCHIV - Ein Aktivist der Initiative "Letzte Generation" hat sich mit seiner Hand auf die Straße geklebt. Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Berlin -Klimaschutz-Demonstranten haben in Berlin wieder eine Straße blockiert. Sie klebten sich am Freitagmorgen an der Konstanzer Straße in Wilmersdorf auf dem Asphalt fest, wie eine Polizeisprecherin sagte. Beteiligt waren insgesamt neun Demonstranten der Gruppe „Letzte Generation“, die auch Videos von der Aktion im Internet veröffentlichte. Polizisten lösten die Demonstranten von der Straße und trugen sie weg. Nach etwas mehr als einer Stunde wurde der Verkehr wieder freigegeben. Ob es eine weitere Blockade an der Friedrichstraße gab, war laut Polizei zunächst noch unklar.