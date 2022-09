Klimaschutz-Gruppe plant Blockaden im Regierungsviertel Die Klimaschutz-Initiative Extinction Rebellion will vier Tage lang im Berliner Regierungsviertel protestieren und mit Blockaden den Betrieb stören. Am Samst... dpa

Berlin -Die Klimaschutz-Initiative Extinction Rebellion will vier Tage lang im Berliner Regierungsviertel protestieren und mit Blockaden den Betrieb stören. Am Samstag soll ein Camp im Invalidenpark in der Nähe des Hauptbahnhofs eröffnet werden, teilte die Gruppe am Donnerstag mit. Bis Dienstag soll mit „kreativen, störenden Aktionen im Zentrum der Politik“ für einen schnellen Ausstieg aus den fossilen Energien demonstriert werden. Das „Business-As-Usual“ des politischen Systems im Regierungsviertel solle mit Hunderten Menschen unterbrochen werden.