Gegensätzlicher könnten die Signale kaum sein: Während die eine Seite der Koalition in Person von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hohe Benzinpreise mit Tankrabatten subventionieren will, versucht das Haus von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) die Bürger zum Energiesparen anzuhalten. Macht ruhig weiter so wie bisher, signalisiert der eine. Schränkt euch ein, baut eure Häuser energiesparend um, fahrt weniger Auto, lautet die Botschaft des anderen. Zusammen ergibt das ein Kommunikationsproblem.