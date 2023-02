Klimaschützer blockieren erstmals Straße in Potsdam Klimaschutz-Aktivisten haben am Montag erstmals eine Straße in der Innenstadt von Potsdam blockiert. Einige Mitglieder der Letzten Generation klebten sich na... dpa

Potsdam -Klimaschutz-Aktivisten haben am Montag erstmals eine Straße in der Innenstadt von Potsdam blockiert. Einige Mitglieder der Letzten Generation klebten sich nach Angaben der Gruppe an der Fahrbahn fest. Die Protestierenden forderten von der Bundesregierung die Einberufung eines Gesellschaftsrates als Notfallsitzung der Bevölkerung, der angemessene Schutzmaßnahmen gegen den Klimakollaps auf den Weg bringen solle. Die Aktion ist Teil von Protestaktionen der Gruppe in Städten im gesamten Bundesgebiet.