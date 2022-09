Klimaschützer blockieren Kreuzung in Berlin-Mitte Klimaaktivisten haben ihren Protest in Berlin fortgesetzt und eine Kreuzung blockiert. Dutzende Menschen versammelten sich am Montagvormittag auf der Straße ... dpa

Berlin (dpa/bb) -Klimaaktivisten haben ihren Protest in Berlin fortgesetzt und eine Kreuzung blockiert. Dutzende Menschen versammelten sich am Montagvormittag auf der Straße Unter den Linden, Ecke Friedrichstraße. Ein Polizeisprecher sprach von etwa 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Einige von ihnen hätten sich an der Fahrbahn festgeklebt. Andere hielten Transparente und Plakate hoch. Polizisten sperrten den Bereich ab, es kam zu Staus im Bereich der vielbefahrenen Straße.