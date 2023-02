Klimaschützer blockieren Straße Unter den Linden Aktivisten der Klimagruppe Letzte Generation und mehrere Unterstützer haben am Freitagmorgen einen Teil der Straße Unter den Linden blockiert. Insgesamt seie... dpa

Berlin -Aktivisten der Klimagruppe Letzte Generation und mehrere Unterstützer haben am Freitagmorgen einen Teil der Straße Unter den Linden blockiert. Insgesamt seien 24 Menschen an dem Protest beteiligt, von denen sich 10 gegen 9.00 Uhr an der Straße festgeklebt hätten, sagte ein Polizeisprecher. Wie in den vergangenen Fällen üblich, würden sie von den Beamten vom Asphalt gelöst. Die Straße war zunächst Richtung Brandenburger Tor in Höhe Charlottenstraße blockiert. Die Letzte Generation erklärte in einer Pressemitteilung, der Protest sei „angesichts der aktuellen planetaren und politischen Situation mehr als angemessen“.