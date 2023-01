Klimaschützer blockieren Straßen: Autofahrer bedrängen sie Bei Straßenblockaden von Demonstranten ist es wieder zu Konflikten mit Autofahrern gekommen. Die Situationen können gefährlich sein. dpa

Berlin -Klimaschützer haben erneut Autobahnausfahrten in Berlin blockiert. Betroffen waren am Donnerstagmorgen zwei Ausfahrten am Sachsendamm in Schöneberg und am Messedamm im Westen Berlins, wie die Verkehrsinformationszentrale über Twitter mitteilte. Es kam zu Staus. Die Polizei entfernte Blockierer von den Straßen, wie ein Sprecher sagte. Die beiden Straßen waren recht schnell wieder frei.