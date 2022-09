Klimaschützer demonstrieren vor Grünen-Zentrale Klimaschutz-Demonstranten haben ihre Proteste in Berlin fortgesetzt und den Eingang der Grünen-Parteizentrale am Platz vor dem Neuen Tor blockiert. Nach Anga... dpa

Berlin -Klimaschutz-Demonstranten haben ihre Proteste in Berlin fortgesetzt und den Eingang der Grünen-Parteizentrale am Platz vor dem Neuen Tor blockiert. Nach Angaben der Polizei hielten sich dort am Dienstagmittag rund 50 Menschen mit Plakaten und Transparenten auf. Ein Demonstrant habe sich auf dem Gehweg festgeklebt, dort störe er aber nicht weiter. Nach Angaben der Gruppe Extinction Rebellion beteiligten sich rund 80 Menschen.