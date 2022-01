Hat er im Koalitionsvertrag die Ziele der Grünen verraten? Diese Frage löste am Dienstag bei Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) während seiner ersten Pressekonferenz einen recht interessanten Redeschwall aus. Sehr schön war zu beobachten, wie jemand eine Vorlage nutzt, wenn sie sich denn bietet. „Worauf bezieht sich der Verrat?“, fragte Habeck zurück, um dann in einer Art Ruck-Rede darzulegen, wie „mega-ambitioniert“ und dabei gleichzeitig durchaus realistisch und erreichbar sein Programm sei. „Wir können das schaffen. Wir sind entschlossen, alles dafür zu tun und die planungspolitischen Mittel so einzusetzen, dass es geschafft werden kann“, sagte Habeck.

Was das genau heißt, hatte Habeck zu diesem Zeitpunkt bereits eine Stunde lang dargestellt. Zusammenfassend kann man so viel sagen: Es werden sich im Rahmen des Klimaschutzes wohl einige umstellen müssen – auch in den Ländern. Denn Deutschland wird mit den bisherigen Maßnahmen seine Klimaschutzziele wohl auch in diesem Jahr nicht erreichen. Auch im kommenden Jahr werde es schwierig, sagt Habeck. Lag die durchschnittliche jährliche Emissionsminderung im vergangenen Jahrzehnt bei 15 Millionen Tonnen, müssen es in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts über 40 Millionen Tonnen pro Jahr werden.

Föderalismus nach Habeck ist aber nicht „jeder macht seins“. Das Klima zu schützen sei die große Aufgabe dieser politischen Generation. „Wir müssen das Land frisch denken“, sagte Habeck, alle müssten neu aufeinander zugehen, sich gegenseitig helfen und auf den verschiedenen Ebenen und Zuständigkeiten eine politische Kultur entwickeln, die sich nicht daran hochschaukele, den anderen möglichst ausgebremst zu haben. „Klimaschutz kann nur als gemeinsames Werk gehen“, sagte Habeck.

Imago Robert Habeck im Interview nach der Pressekonferenz zum Klimaschutz

Damit das gelingt, wird dieses Werk durch Habecks Ministerium jetzt mit einigen zugkräftigen Verordnungen und Gesetzen aufs Gleis gesetzt. „Ein erstes Klimaschutz-Paket kommt bis Ende April, ein zweites im Sommer“, sagte Habeck. So will Habeck die deutschen Klimaschutzbemühungen erstmal verdreifachen.

Im Kern geht es darum, Windkraft und Solarenergie in rasanter Geschwindigkeit auszubauen. Konkret sind eine ganze Reihe von Sofortmaßnahmen vorgesehen. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz wird novelliert und klimaschädliche Subventionen sollen abgebaut werden. Um die Solarenergie voran zu bringen, soll es Verbesserungen beim Mieterstrom geben – Gebäude werden nach Energieklassen bewertet und die CO2-Abgabe zwischen Mietern und Vermietern geteilt. Es soll mehr Freiflächenanlagen geben. Bei gewerblichen Neubauten wird Solarenergie verpflichtend, bei privaten die Regel.

Streit wird es wohl um die Windkraft geben. Um Windenergie zügig ausbauen zu können, ist ein Wind-an-Land-Gesetz geplant. So sollen zwei Prozent der Landesfläche für Windenergie reserviert werden. Habeck kündigt dazu Beratungen mit den Ländern an. Und da dürften viele Länderchefs schon im Vorfeld schlechte Laune haben. Denn bisher sind laut Habeck nur Hessen und Schleswig-Holstein da, wo sie sein sollten. In Bayern etwa blockieren spezielle Abstandsregeln zu Wohnhäusern viele Flächen, die für den Ausbau der Windenergie geeignet wären. „Da, wo Abstandsregeln als Verhinderungspolitik bestehen, können sie nicht bleiben“, sagt Robert Habeck dazu.

Positiv könnte eher der Geldregen wahrgenommen werden, den Habeck auch auszulösen vermag. Strom soll für die Verbraucher günstiger werden. Die EEG-Umlage wird künftig aus dem Bundeshaushalt finanziert. Den Umbau der Industrie will Habeck mit Klimaschutzverträgen fördern, und auch bei der Dekarbonisierung des Wärmesektors wird auf Bundesförderung gesetzt. Förderprogramme gibt es auch, um die Produktionsmengen beim grünen Wasserstoff zu verdoppeln.

Habecks Botschaft ist dann auch eine Beschwörung von Teamgeist: „Erneuerbare sind Teil der Lösung, um die Klimakrise beherrschbar zu machen und unsere Freiheit zu erhalten“, sagt er. Oft verhindere individuelle Betroffenheit das Sinnvolle. Habeck hofft, dass die meisten Deutschen bereit sind, über ihre eigenen Schatten zu springen.