Zwei Menschen Anfang und Mitte 20 streiten über die Klimapolitik: Darya Sotoodeh von Fridays for Future und Joschka von Polenz von der SPD Berlin.

Vor dem Globalen Klimastreik am Freitag sind Darya Sotoodeh von Fridays for Future und Joschka von Polenz, Sprecher für Sozialen Klimaschutz der SPD Friedrichshain-Kreuzberg, zu einem Streitgespräch in die Räume der Berliner Zeitung gekommen. Markus Wächter/Berliner Zeitung