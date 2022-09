Kliniken dringen auf Hilfe für Kosten: Millionen vom Land Nach mehr als zwei Jahren Corona-Pandemie stehen die Krankenhäuser vor neuen Schwierigkeiten. Sie warnen davor, dass sie in wirtschaftliche Schieflage gerate... dpa

Ursula Nonnemacher (SPD), Gesundheitsministerin in Brandenburg, spricht. Joerg Carstensen/dpa

Potsdam -Die Krankenhäuser in Brandenburg sehen sich angesichts drastisch steigender Energiekosten unter massivem Druck und dringen auf Hilfe vom Bund. Unterdessen kündigte Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Dienstag mindestens 50 Millionen Euro für die Kliniken als Ausgleich für Corona-Belastungen an. Mehrere hundert Beschäftigte machten in Potsdam bei einer Kundgebung mit Protestplakaten und Trillerpfeifen auf wirtschaftliche Probleme der Krankenhäuser aufmerksam. Auch in anderen Bundesländern sind Aktionen geplant, die die Deutsche Krankenhausgesellschaft unter dem Titel „Alarmstufe Rot“ initiiert.