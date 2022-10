Kliniken mit Alarmzeichen: Behandlungen teils eingeschränkt Krankenhäuser dringen auf rasche Finanzhilfe - und blicken auf den Bund. Für Patienten sind Folgen von Personalausfällen spürbar. dpa

Potsdam -Krankenhäuser in Brandenburg schlagen Alarm, und es kommt bereits zu Einschränkungen bei der Behandlung von Patienten. „Wir haben 10 bis 15 Prozent Stationsschließungen“, sagte der Vorsitzende des Landeskrankenhausgesellschaft (LKB), Detlef Troppens, am Montag. Geplante Eingriffe müssten an einigen Standorten verschoben werden. Die Lage in den Kliniken ist durch Personalausfälle wegen Corona schwierig. Dazu belasten gestiegene Energiekosten und hohe Preise von Zulieferern den Betrieb. Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) forderte am Wochenende einen Krankenhausgipfel der Kommunen mit der Landesregierung.