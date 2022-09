Kliniken wollen schnelle Hilfe zum Schutz vor Pleitewelle Können Krankenhäuser die Energiekrise und Inflation noch stemmen? Die Hilferufe vor allem an die Adresse von Bundesgesundheitsminister Lauterbach sind laut. ... dpa

ARCHIV - Ein Hinweisschild mit der Aufschrift «Krankenhaus» weist den Weg zur Klinik. Marcus Brandt/dpa/Symbolbild

Potsdam -Kliniken in Brandenburg werden aus Sicht der Krankenhausgesellschaft in Zahlungsschwierigkeiten kommen, wenn der Bund angesichts der Kostensteigerung keine schnelle Nothilfe leistet. In diesem Jahr noch drohten Liquiditätsengpässe bei dem ein oder anderen Krankenhaus, dies werde sich aber vor allem im kommenden Jahr zeigen, sagte der Vorsitzende der Landeskrankenhausgesellschaft Brandenburg (LKB), Detlef Troppens, am Donnerstag in Potsdam.