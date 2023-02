Klinikum bildet Ärzte von Kinderkliniken in der Ukraine aus Mit sogenannten Simulationskursen bilden Fachärzte des Bergmann-Klinikums in Potsdam Kollegen an ukrainischen Kinderkliniken für die Behandlung von Kindern a... dpa

Potsdam -Mit sogenannten Simulationskursen bilden Fachärzte des Bergmann-Klinikums in Potsdam Kollegen an ukrainischen Kinderkliniken für die Behandlung von Kindern aus. In den vergangenen drei Tagen habe es für die ukrainischen Ärzte Kurse per Livestream aus Potsdam etwa in Reanimationsmaßnahmen für Kinder, Anlage von Gefäßzugängen oder Wundversorgung gegeben, teilte das Klinikum am Donnerstag mit. Der Livestream werde mit Simultanübersetzung direkt in mit Übungsmodellen ausgestatteten Simulationszentren in drei ukrainischen Kinderkliniken in der Mittel- und Ostukraine übertragen.