Klinikum führt keine geplanten Eingriffe durch Wegen einer deutlichen Zunahme von Krankheitsfällen unter Patienten und Mitarbeitenden werden ab diesem Donnerstag (15.12) am Cottbuser Carl-Thiem-Klinikum v... dpa

Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. bild Julian Stratenschulte/dpa/Symbol

Cottbus -Wegen einer deutlichen Zunahme von Krankheitsfällen unter Patienten und Mitarbeitenden werden ab diesem Donnerstag (15.12) am Cottbuser Carl-Thiem-Klinikum vorübergehend keine geplanten Operationen und Behandlungen mehr durchgeführt. Das teilte das größte Krankenhaus Brandenburgs am Mittwoch mit. Somit werden alle nicht lebensnotwendigen Operationen verschoben. Wie lange diese Regelung andauern werde, sei noch nicht abzusehen, sagte Sprecherin Anja Kabisch. Die ärztliche Direktorin des CTK, Cornelia Schmidt, sprach von einer äußerst angespannten Lage. „Wir haben spürbare Personalausfälle in allen Bereichen, sowohl im ärztlichen und pflegerischen Bereich, aber auch in Transport und im Service.“