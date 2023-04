Klinikum unter Finanzdruck: Mehr Pflegepersonal nötig

Potsdam -Das kommunale Klinikum Ernst von Bergmann in Potsdam steht unter einem starken Kostendruck. Einschnitte auch angesichts der geplanten Reform der Bundesregierung befürchtet Klinikmanager Hans-Ulrich Schmidt vor allem aber für kleine Häuser der Unternehmensgruppe in Brandenburg.

„Die aktuell bekannten Reformpläne sorgen für viel Verunsicherung in den Krankenhäusern insgesamt. Wenn wir es in der Radikalität zu Ende denken, würde es bedeuten, dass die gesamte Krankenhauslandschaft umwälzend umgebaut wird“, sagte der Sprecher der Geschäftsführung, Schmidt, der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. Er sieht vor allem Gefahren für die beiden kleinen Krankenhäuser in Forst und Bad Belzig, die zur Ernst von Bergmann-Gruppe gehören. „Kleine Häuser werden nach dem aktuellen Level-Konzept auf bestimmte Leistungen verzichten müssen. Wie finanziert sich das Haus dann noch?“

Anders als heute sollen Krankenhäuser nach den Reformplänen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in drei Level eingeordnet und entsprechend gefördert werden. So soll es Kliniken zur Grundversorgung geben - zum Beispiel für grundlegende chirurgische Eingriffe und Notfälle. Andere Häuser sollen sich um die „Regel- und Schwerpunktversorgung“ kümmern, zudem gibt es Kliniken für die „Maximalversorgung“.

Neue Vorgaben etwa bei der Mindestzahl von Entbindungen oder auch der aktuelle Level-Vorschlag könnten dazu f��hren, dass die Geburtshilfe in Forst schließen müsse, sagte Schmidt. Dann müssten alle Entbindungen in Cottbus erfolgen. „Ich habe den Eindruck, hier wird nur viel auf die Kosten geschaut, man muss doch eigentlich auf den Patienten schauen.“

Schmidt bezeichnete die jetzige Finanzsituation des Klinikums in Potsdam als angespannt. „Wir haben einen riesigen Finanzdruck, noch verstärkt durch die Corona-Krise und die Folgen des Ukraine-Kriegs mit Kostensteigerungen. Die Inflation beutelt jetzt die Kliniken. Und wir schauen mit Sorge auf die Tarifsteigerungen, die derzeit im Raum stehen.“ In den kommenden fünf Jahren sei es das Ziel, wieder in die schwarze Null zu kommen, „aber das geht nur mit externer Unterstützung“, meinte Schmidt.

Das Klinikum Ernst von Bergmann mit 3500 Beschäftigten am Campus Potsdam und rund 1000 Betten hat ein jährliches Defizit von rund 10 Millionen Euro. Die Stadt unterstützt das Haus mit Millionen. Schmidt sagte, bundesweit seien Krankenhaus-Insolvenzen zu befürchten. Rund 60 Prozent der kommunalen Krankenhäuser seien jetzt schon defizitär. „Ich bin mal gespannt, was im Herbst passiert.“

Zugleich sei die größte Herausforderung, mehr Pflegepersonal zu finden. Da eine bestimmte Zahl an Pflegekräften auf den Stationen vorgehalten werde müsse, könne das Klinikum Betten teils nicht belegen. „150 Betten sind im Moment nicht am Netz, unter anderem auch weil die Zahl der Pflegekräfte nicht ausreicht.“ Es müsse das Ziel sein, eine Schließung von Betten zu beenden. Seit April ist am Klinikum, das jährlich etwa 35 000 Menschen stationär behandelt, auch eine eigene Geschäftsführerin für den Bereich Pflege zuständig.