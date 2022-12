KMK-Präsidentin Busse will Ganztagsförderung verbessern Die künftige Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), Berlins Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse, will die Weiterentwicklung der Ganztagsschulen zum... dpa

Berlin -Die künftige Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), Berlins Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse, will die Weiterentwicklung der Ganztagsschulen zum Schwerpunkt ihrer einjährigen Amtszeit machen. Das kündigte die SPD-Politikerin am Donnerstag nach ihrer Wahl im Kreise der Ressortchefs aller Bundesländer in Berlin an.