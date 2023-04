Knapp 1000 Bootsmigranten erreichen Lampedusa Sie riskieren ihr Leben für Europa. Die meisten kommen aus Libyen und Tunesien - unter ihnen viele Kinder. Das Erstaufnahmelager auf Lampedusa ist einem Beri... dpa

Lampedusa -Auch am Osterwochenende haben sehr viele Migranten die gefährliche Überfahrt über das Mittelmeer in Richtung Italien gewagt. In nur 24 Stunden kamen auf der Insel Lampedusa knapp 1000 Menschen an, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa meldete.