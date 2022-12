Knapp eine Million Lottomittel für soziale Projekte Mit knapp einer Million Euro an Lottomitteln hat das Brandenburger Sozialministerium in diesem Jahr 70 soziale, humanitäre und gemeinnützige Projekte geförde... dpa

Potsdam -Mit knapp einer Million Euro an Lottomitteln hat das Brandenburger Sozialministerium in diesem Jahr 70 soziale, humanitäre und gemeinnützige Projekte gefördert. Kurzfristige Hilfe in Höhe von 120.000 Euro bekamen beispielsweise die Tafeln, die in der Krise besonders gefordert sind. Viele Einrichtungen im Land geraten bei der Versorgung von Bedürftigen an ihre Grenzen.